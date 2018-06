ASCOLTI BOOM

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando Pier Silvio Berlusconi ha annunciato di aver preso i diritti in esclusiva dei Mondiali di calcio, in molti hanno cominciato a storcere il naso. Soprattutto a Viale Mazzini. «Tanto chi li vede, l'Italia non c'è. Meglio puntare sulle Olimpiadi invernali in Corea (che sono andate in onda nella notte senza nessun boom di ascolti). Ascolti che invece stanno premiando Mediaset, con Canale 5 e Italia 1 ad alta quota, grazie alle percentuali stellari che fanno felici gli inserzionisti. Tutte le partite hanno portato a casa oltre il 20% di share. Anche quelle in orari meno televisivi. Portogallo-Spagna è stata vista da una media di 7.027.000 spettatori pari al 33,3% di share (primo tempo 6.154.000/32%; secondo tempo: 7.833.000/ 34,5%).Ma è un dato ancora più significativo sono i 3,2 milioni (25,6% di share) di Perù-Danimarca, partita senza appeal giocata di pomeriggio. Francia-Australia è stata vista da una media di 3,4 milioni di spettatori pari al 24,1%. Argentina-Islanda ha raccolto 4,5 milioni e il 34,1% di share. Finora quella con meno spettatori davanti alla tv è stata Egitto-Uruguay, che comunque ha segnato una media di 2,8 milioni con il 20,2% di share. E siamo soltanto all'inizio.riproduzione riservata ®