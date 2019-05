Ascensori, la vergogna continua

Se i bus vanno a fuoco, le metro hanno a che fare con scale mobili immobili, ferme, guaste. Impossibili da aggiustare, almeno così sembra. Visto che sono chiuse da tempo immemore, anzi i romani ricordano bene la data: era il 23 ottobre quando venne chiusa la stazione di Repubblica, perché la scala mobile crollò con i passeggeri sopra. Una data indimenticabile in effetti. Perché da quel momento non è cambiato nulla. O, meglio, si sono aggiunte le chiusure di Barberini e Spagna, poi riaperta a mezzo servizio, sempre per guasti agli impianti delle scale mobili. Intanto, dall'11 dicembre, sono guaste anche quelle della fermata Flaminio ma la stazione non chiude perché può sempre contare sulle scale fisse. Per la gioia dei passeggeri che, restano senza fiato. Poi ci sono i guasti all'ordine del giorno, quelli ormai considerati di routine: ieri erano fuori servizio anche le scale mobili delle fermate della linea A Piazza Vittorio, Cipro, Baldo degli Ubaldi e Cornelia e della linea B Ponte Mammolo, Tiburtina, Castro Pretorio, Piramide, Magliana e Laurentina. Si può prendere l'ascensore? Macché: ieri erano fermi a Cinecittà, Subaugusta, Furio Camillo, Re di Roma, Manzoni, Cipro, Cornelia e Battistini, Jonio, Pietralata, Tiburtina e Castro Pretorio.(L. Loi.)

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

