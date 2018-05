Ascanio Celestini, lo specchio del pubblico

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ascanio Celestini presenta Pueblo, seconda parte della trilogia cominciata con Laika con la quale prosegue l'esplorazione dei personaggi che vivono ai margini della narrazione, ritorna negli stessi luoghi:«Il bar, il luogo dove tutto accade, il supermercato, il luogo della fatica, come il marciapiede, la fabbrica, la periferia, intesa come margine del mondo, ma anche isola dove l'umanità è più forte, più viva e più visibile proprio perché nessuno guarda» spiega l'artista. Celestini crea un nuovo ritratto dei margini della società e invita lo spettatore a identificarsi con i suoi protagonisti: «Che siano un barbone o una prostituta, non perché vive la stessa condizione sociale, ma la stessa condizione umana». L'artista sarà accompagnato sul palco dalle musiche originali di Gianluca Casadei, Celestini.Viale P. de Coubertin 30, oggi e domani alle 21, 15-18 euro, ww.auditorium.com