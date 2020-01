Arturo Brachetti

TEATRO SISTINA

Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: è Solo, il nuovo one man show di Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quick-change che mette in scena un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità. Nello spettacolo protagonista è il trasformismo, quell'arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente.

Via Sistina 126, da venerdì aL 19/01, info www.sistina.it

Ennio ColtortI

TEATRO STANZE SEGRETE

A distanza di 25 anni dalla pubblicazione di Taking Sides, scritto nel 1995 da Ronald Harwood, va in scena, in prima nazionale, Wilhelm Furtwängler Processo all'Arte, dall'opera dell'autore britannico. L'adattamento, l'allestimento e la regia di Ennio Coltorti, in scena con Marco Mete.

Via della Penitenza 3, da oggi al 9/02, 13-17 euro, 0649772027

Donne d'acqua dolce

TEATRO PORTA PORTESE

Settantacinque minuti

di puro dinamismo e brio, con sketch, monologhi, ed interventi musicali cantati e ballati. Torna

in scena, dopo 5 anni, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Viviana Altieri e Elisabetta Mandalari. Liberamente ispirato agli autori Monty Python.

Via Portuense 102, da venerdì a domenica,

065812395

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA