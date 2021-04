Artisti, un click day per i brevetti liberi

Valeria Arnaldi

Attori e cantanti in scena per i brevetti liberi. Sono trentuno i volti noti di spettacolo e cultura che, domani, nella Giornata mondiale della Salute, parteciperanno al click day, promosso dal Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla Cura, che chiede «Un click per liberare i brevetti dei vaccini dai superpoteri delle aziende farmaceutiche». Obiettivo, raggiungere un milione di firme nella petizione www.noprofitonpandemic.eu/it. A partire dalle 18 e fino alle 19.30, sulla pagina Facebook Right2cure/DirittoallaCura, si alterneranno Giulia Anania, Stefano Bellotti Cisco, Claudio Bisio, Brunori SaS, Ascanio Celestini, nonché Ricky Gianco, Paolo Hendel, Maurizio Maggiani, Giovanna Marini. Ancora, Paola Minaccioni, Moni Ovadia, David Riondino, Paolo Rossi e altri. Non mancheranno focus scientifici e di diritto, grazie a Silvio Garattini e Luigi Ferrajoli. Condurrà Vittorio Agnoletto, portavoce Campagna Europea Diritto alla Cura: «Gli artisti - commenta - si dimostrano molto più avanti, come sensibilità, rispetto al mondo politico. Solo nel nostro Paese abbiamo già raggiunto 40mila firme. Il traguardo è europeo ed è vicino, ma è una corsa contro il tempo».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA