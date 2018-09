Arte in sala, ecco Michelangelo dall'infanzia alla Pietà Rondanini

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Un racconto di finzione, ma documentato, filologico e autorevole». Così descrive Michelangelo infinito, film d'arte diretto da Emanuele Imbucci, l'autrice del soggetto e direttrice artistica Cosetta Lagani. Al cinema con Lucky Red dal 27 settembre al 3 ottobre e nel 2019 in tv su Sky, il film propone un viaggio attraverso l'avventura umana di uno dei più grandi geni dell'arte - Michelangelo Buonarroti - dalla rivelazione del suo talento da bambino fino alla sua ultima opera, l'emblematica Pietà Rondanini. A guidare lo spettatore tra i pensieri dell'uomo e la sua arte sono Enrico Lo Verso (foto), che lo incarna immerso tra i marmi di una cava onirica che è una sorta di limbo, e Ivano Marescotti, che parla di lui vestendo i panni di Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico dell'arte.«Questo film compie un passo in più rispetto ai soliti documentari d'arte», afferma il regista, riferendosi alla narrazione di fiction pensata, come sottolinea Cosetta Lagani, «per creare un rapporto più empatico con lo spettatore e offrire un racconto diverso del nostro patrimonio artistico, più coinvolgente emotivamente. Un modo nuovo per divulgare la cultura del bello a un pubblico ampio ed eterogeneo». Non si può non rimanere affascinati, in effetti, di fronte alle straordinarie immagini di opere come la Pietà, il Mosè, il David, o la Cappella Sistina con il Giudizio Universale (mostrati nel divenire della loro realizzazione con gran precisione filologica). Il tutto ripreso ad altissima risoluzione con inquadrature spettacolari e travolgenti integrate con un eccellente lavoro di computer grafica. L'elemento più debole, alla fine, è proprio Michelangelo in persona, ma questo non toglie molto alla bellezza dell'immersione nelle creazioni di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. (M. Gre.)