Arte, cinema, yoga e circo, nelle sale di un muse o all'aperto. Non sono poche, né da poco le attività proposte dal Laboratorio d'arte del Palazzo delle Esposizioni (dai 5 agli 11 anni) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30. Fino al 13/7 ogni giornata è pensata sia per i più sportivi che per i più intellettuali. Spunto per le attività e per i laboratori le mostre Human + Il futuro della nostra specie e L'altro Sguardo. Fotografe Italiane 1965-2018. Per spaziare dalla pittura alla scultura, la fotografia e sui protagonisti dell'arte moderna e contemporanea.Laboratori scientifici, attività creative e giochi a tema, per un'estate all'insegna della scienza, sono invece al centro del campo estivo organizzato da Scienza divertente e dall'associazione Diventiamo grandi insieme. Da lunedì 9 a venerdì 13, il tema della settimana, con attività suddivise per fasce d'età, è la Terra e lo Spazio. Si comincia alle 7,30 con l'accoglienza, per poi immergersi nel pieno dei laboratori per giocare e divertirsi con pianeti, satelliti, stelle e costellazioni.Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194. Info e prenot. 0639967500. Scienza divertente, via di Casal Bruciato 11, La Cacciarella. Info e prenot. roma@scienza-divertente.come(F. Pic.)