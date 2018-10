Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arrosticini, porchetta, polpettine cacio e uova, pasta alla chitarra e tutto il meglio della tradizione gastronomica abruzzese a Milano in zona Navigli. Da Ovino si celebra tutta la cucina di una regione ricca di specialità gustose di terra e di mare nella cornice di un'osteria moderna capace di conquistare un pubblico variegato di palati, giovani e meno giovani, amanti della buona tavola. Un viaggio di sapori di un tempo, quelli di quella cucina povera sempre più apprezzata, che spazia negli antipasti dalla pizzondella (tipica pizza fritta) alla fracchiata (una sorta di polenta a base di cicerchie), dalle polpettine del teramano ai salumi del Gran Sasso. Tra i primi gli gnocchetti di patate di Avezzano e le pappardelle al ragù di agnello, e varie proposte di spaghettoro di Verrigni, storico pastificio di Roseto degli Abruzzi, unico al mondo a trafilare in oro alcuni formati di pasta, come quelli alle acciughe e pane atturrato o al pomodoro Pera d'Abruzzo.Ovino - Milano, viale Col di Lana 6 Tel. 02/35.95.80.99 - chiuso domenica sera - Costo medio: 35 euro.(C.Bur.)