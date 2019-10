Arrivano i messaggi che si autodistruggono

Mario Landi

Anche Whatsapp avrà i messaggi che si autodistruggono. Dopo Facebook Messenger, Telegram, Snapchat e la meno nota Signal anche la chat della premiata ditta Zuckerberg si avvicina a questa funzione che fa pensare ai grandi film spionistici. Come Mission impossible oppure la saga degli 007, quando i messaggi dei capi duravano giusto una manciata di secondi una volta aperti e letti da destinatario.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato WABetaInfo, la funzione di auto cancellazione è stata avvistata nella versione di test dell'applicazione (nello specifico la numero 2.19.275) e potrebbe quindi apparire a breve. La funzione è simile a quella dei concorrenti. Si potranno inviare messaggi e decidere entro quanto cancellarli. Grazie a un timer gli utenti potranno decidere, per esempio, che la missiva venga distrutta entro 5 secondi oppure un'ora (al momento non ci sono altre opzioni) e, scaduto il tempo, questa scomparirà non lasciando tracce neanche tra i messaggi cancellati.

Da quanto emerge dalla versione di test, la funzione andrà attivata dall'amministratore e varrà per ora solo nelle chat di gruppo.

Va comunque detto che l'autodistruzione non tutela completamente la privacy. È sempre possibile infatti eseguire uno screenshot della chat, una foto dello schermo che contiene tutti i messaggi inviati. D'altro canto però l'autodistruzione è comoda per non ingolfare le chat di gruppo di post legati a un certo momento. Basti pensare agli inviti a cena, alla partita di calcetto o a un festa che, una volta scaduto il termine di adesione, scompaiono con le relative risposte. Come detto, ancora non è chiaro quando la nuova funzione verrà implementata all'interno dell'applicazione e quindi resa disponibile per tutti. Ma l'attesa sarà breve.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

