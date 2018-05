Arrivano i centri per i pannolini

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Come da piano industriale stiamo allestendo i due impianti di compostaggio - spiega il direttore operativo di Ama, Massimo Bagatti - il punto strategico è che questi impianti non aggrediscono la frazione indifferenziata. L'azienda oggi deve andare su altri tre tipi di impianti. Un impianto per lo spazzamento stradale che consente di recuperare materiali, gli inerti in particolare che si possono vendere. Un impianto per i pannolini e pannoloni che è una frazione merceologica che esula dalle altre e da cui possiamo recuperare quasi l'80% della materia, c'è una componente in plastica che ha valore. Un impianto per i materassi usati, abbiamo diverse decine di migliaia di pezzi, sia prodotti da alberghi, caserme, alloggi della curia e conventi, privati cittadini. C'è una fenomenologia su alcuni punti in cui vengono abbandonati, tanto vale provare a mettere in piedi un sistema di trattamento e di recupero».