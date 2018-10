Arriva Luca Carboni con Una Grande Festa

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ultimo album Sputnik imperversa da mesi in radio e ai piani alti delle classifiche, trascinato dal singolo Una Grande Festa. E sulle ali del successo Luca Carboni approda domenica all'Atlantico Live per un concerto che si annuncia affollatissimo. Per i suoni l'artista bolognese ha puntato molto sull'elettronica figlia dell'ultimo album, accompagnata da momenti più acustici. Sul palco lo accompagna la sua band, con Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.Sputnik è l'evoluzione di un lavoro cominciato con il precedente Pop-Up, e anche il tour nasce dall'esperienza di quel lavoro. Il concerto sarà comunque un viaggio nel tempo, in cui si ripercorreranno anche sonorità diverse, appartenenti ad altre epoche: dagli anni 80, quando Carboni sbaragliò la concorrenza con il singolo-cult Ci stiamo sbagliando, fino ad oggi.Questa prima parte dello Sputnik Tour torna nei club e nonostante le venue siano più raccolte, il cantautore emiliano sta lavorando a una grande produzione anche per quanto riguarda l'aspetto visivo, partendo proprio dalla copertina di Sputnik, disegnata da lui stesso. «Per i suoni artefatti potrebbe sembrare finto, ma invece è un disco molto vero», dice Carboni, che a proposito del titolo sottolinea: «Riprendo il termine che la mia generazione conosce bene. I primi anni 60, le divisioni politiche, la propaganda sovietica, da cui prendo ispirazione per la copertina: c'è una cabriolet, la bandiera italiana sulla Luna, la musica».