Arriva lo sportello psicologico per i commercianti

Uno sportello per offrire un sostegno psicologico agli imprenditori e ai professionisti che vivono situazioni di disagio a causa del protrarsi della crisi economica. «È questo - si legge in un comunicato - l'obiettivo del nuovo servizio lanciato da Confcommercio Roma per essere concretamente al fianco dei propri associati alle prese oggi giorno con problemi di gestione aziendale sempre più complicati e destabilizzanti che, il più delle volte, incidono sulla sfera privata degli individui minandone la tranquillità e la qualità delle relazioni interpersonali. Lo Sportello Mi reinvento!' - spiega Confcommercio Roma - offre agli imprenditori e ai loro più stretti familiari la possibilità di accedere gratuitamente al centro di ascolto per ricevere una prima consulenza psicologica specialistica. È stata, inoltre, attivata una convenzione riservata ai soci di Confcommercio Roma che consente, a chi intendesse continuare il percorso terapeutico, di effettuare le sedute successive a tariffa agevolata. Referente del centro di ascolto è la dottoressa Maria Rita Accatino, psicologa psicoterapeuta.