Arriva la terza stagione della serie: resa dei conti per le giovani squillo

ROMA - «Nessun segreto dura per sempre». Con questa frase, tutt'altro che sibillina, Netflix ha annunciato la terza e ultima stagione di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures e ispirata alla vicenda delle baby squillo dei Parioli, disponibile in streaming da settembre. «La verità viene fuori e sconvolge il mondo dei protagonisti recita la sinossi Ogni personaggio deve fare i conti con le proprie responsabilità in una storia ispirata a un fatto di cronaca che ha scosso le coscienze di tanti. I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi».

Poche righe che lasciano solo immaginare quello che accadrà, quando tutti i nodi verranno al pettine, alle due protagoniste Ludovica (Alice Pagani) e Chiara (Benedetta Porcaroli), che il trailer mostra sempre più unite nella paura che venga scoperto appunto il loro segreto. Anche stavolta la serie avrà «dei toni dark, come la vita di ognuno di noi», per usare le parole di Benedetta Porcaroli, che ha definito Baby «un segnale d'allarme sui grandi vuoti che creano certe famiglie e sulla pulsione autodistruttiva di alcuni ragazzi», sottolineando come, alla visione, «agli adulti è preso un colpo, ai ragazzi molto meno: sanno che la realtà è anche peggio». Una realtà che lei stessa ha conosciuto, sia pure «solo da lontano: le giovanissime prostitute dei Parioli le conoscevo di vista, le incrociavo con i miei amici nei luoghi della movida, ma nessuno poteva immaginare la loro vita segreta. E quando lo scandalo è scoppiato, siamo rimasti senza parole. Per me il massimo della trasgressione era fumare una sigaretta di nascosto e poi spruzzarmi il profumo per far sparire l'odore».

Il capitolo finale sarà diretto, oltre che da Andrea De Sica e Letizia Lamartire, da Antonio Le Fosse di GRAMS, il collettivo che ha ideato e scritto la serie, mentre nel cast farà il suo ingresso Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento.

