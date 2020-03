Arriva la diagnosi in tempi record, grazie alla Tac

Flavia Scicchitano

Boom di tamponi per trovare il coronavirus nel Lazio, dove è stata già sfondata quota 10 mila applicazioni. Un numero cresciuto di giorno in giorno, con un'impennata a partire dallo scorso 9 marzo, quando si era fermi a soli 2 mila.

Nell'ultima settimana la cifra è quasi raddoppiata, considerando che il 13 marzo scorso i tamponi effettuati erano ancora poco più di 6 mila. Ma adesso uno screening veloce permette di avere una diagnosi in tempi record. Se, infatti, il tampone viene eseguito soltanto in presenza di sintomi e di un link epidemiologico e il risultato richiede un tempo tecnico di 7-8 ore, la nuova applicazione di intelligenza artificiale rileva, a partire da una Tac, una polmonite da Covid-19 in 20 secondi. Riuscendo inoltre a calcolare il volume di compromissione polmonare, aiutando gli ospedali a gestire i posti letto in terapia intensiva.

«Lo screening consiste nel fare delle Tac per individuare i sospetti casi di polmonite. La tac si fa in alcuni minuti, il tampone richiede diverse ore - ha spiegato Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio - Abbiamo un sistema di intelligenza artificiale grazie alle nostre università, un elemento utile per individuare in maniera precoce sospette polmoniti, per poi essere confermate attraverso il tampone. Questo ci consente una minore attesa e un'individuazione precoce, che per noi è molto importante».

A disporre del sistema di intelligenza artificiale, utilizzato a Wuhan per la diagnosi precoce e il monitoraggio di polmoniti da Covid-19, è il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, che lo ha messo a disposizione di tutte le strutture sanitarie regionali.

Attraverso la piattaforma informatica Advice' della Regione Lazio che collega tutti i pronto soccorso regionali, gli ospedali potranno trasmettere al sistema le immagini diagnostiche in via digitale e ottenere una risposta immediata sul tipo di polmonite, con un tasso di attendibilità del 98,5%.

