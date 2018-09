Arriva l'app per controllare i figli: ecco come pedinarli da remoto

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio CaprodossiLa tecnologia è neutra e il suo uso dipende sempre dalle intenzioni di chi utilizza gli strumenti a disposizione. Ma la app Family Link sviluppata da Google, è diventata già un formidabile strumento nelle mani di mamma e papà per sorvegliare e gestire l'uso che i piccoli fanno del proprio smartphone.Ideata lo scorso anno con l'intento di non precludere l'esperienza web ai minori di 13 anni, che con l'ok dei genitori possono creare e usare un account Google, l'app allarga ora i suoi orizzonti agli adolescenti. Sulla scia delle richieste degli adulti, come spiegato in una nota dal direttore della divisione Kids and Families di Google, Paulo Golgher, l'azienda fornirà ai genitori l'opportunità di seguire i ragazzi più avanti con gli anni, con regole diverse però rispetto a quelle valide per i bambini più piccoli.Innanzitutto spetta ai ragazzi accettare di essere sorvegliati, poiché possono scegliere di disattivare la supervisione (in tal caso arriva la notifica a papà e mamma), oppure cambiare la password degli account Google che permettono ai genitori di conoscere le mosse dei figli. Con l'aggiornamento dell'applicazione, dalla prossima settimana sarà disponibile in tutto il mondo, gli adulti potranno sfruttare anche l'assistente personale Google Home per sapere cosa combinano i pargoli con telefono e tablet.Oltre a bloccare il download delle applicazioni dal Play Store, scoprire la posizione per rintracciare i figli in caso di emergenza e impostare il tempo d'utilizzo del telefono (fissando per esempio lo spegnimento prima di cena o dieci minuti prima di andare a dormire), d'ora in poi con Family Link si potrà limitare l'uso dei dispositivi con la voce: basterà intimare all'assistente domestico il comando tipo, Hey Google, blocca lo smartphone di Marco, per avviare in automatico un conto alla rovescia di cinque minuti dopo il quale il telefono si spegnerà.