Arriva il bonus vacanze, un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi, bed & breakfast in Italia. La misura, prevista nel decreto Rilancio, evale 2,4 miliardi di euro. Potranno accedere alla misura le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro. L'importo è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie di 1 persona. Il contributo sarà concesso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. L'80% sarà uno sconto diretto sul corrispettivo pagato alla struttura ricettiva, il restante 20% sarà una detrazione dall'imposta sul reddito. La maggior parte del bonus, quindi, sarà anticipato dagli albergatori e solo in un secondo momento rimborsato dallo Stato sotto forma di credito di imposta. Tra le condizioni per accedere al credito c'è che il pagamento del servizio reso dal singolo albergo, agriturismo o bed & breakfast deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

