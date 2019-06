Arriva il bollino di qualità per le palestre senza barriere

Cercare la struttura sportiva dove poter praticare lo sport preferito, senza dover affrontare quelle odiose barriere che poco hanno a che fare con lo sport: le barriere architettoniche per i disabili. Parte infatti da Roma ed è pronto a raggiungere tutte le province italiane il progetto, legato allo sport e alla disabilità, per una mappatura precisa degli impianti sportivi accessibili alle persone con disabilità.

L'obiettivo è quello di fornire una mappa basata su una classificazione certificata per sapere quali attività sportive si possono praticare in un determinato centro fitness, rispetto alla disabilità della persona che esegue a ricerca. L'iniziativa nasce dall'Asi Nazionale e da Fitness Network Italia, a supporto del Settore Wellness in Italia, che hanno firmato il trattato internazionale di Marsiglia per l'inclusione nello sport. Un processo di vera e propria riforma del settore wellness che partirà a settembre e coinvolgerà in questo primo step 2000 impianti sportivi in tutta Italia. La classificazione degli impianti si baserà su parametri e categorie uguali per tutto il territorio nazionale e sarà affidata alla Scais, Società di consulenza ed assistenza all'impiantistica sportiva, riconosciuta dal Coni. Hanno presentato il progetto Il presidente di Asi Claudio Barbaro e il responsabile del marketing di Asi, Achille Sette.(L. Loi.)

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

