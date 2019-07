Arriva alla cavea dell'Auditorium per il Roma Summer Fest accompagnata da Joe Lovano, uno dei più grandi sassofonisti del jazz contemporaneo, Marc Ribot, geniale ed eclettico chitarrista apprezzato in tutto il mondo, Robert Hurst al basso e Karriem Riggins alla batteria. Durante il concerto la cantante e pianista jazz, si potrà assistere all'esecuzione live dei brani dell'ultimo album della Krall e riascoltare i successi e le sonorità che ne hanno contraddistinto lo stile unico e affascinante. Diana Krall è l'unica cantante jazz ad aver avuto otto album in cima alla classifica Billboard Jazz al debutto. Ad oggi, ha raccolto cinque Grammy Awards, otto Juno Awards e nove dischi d'oro.

Viale P. de Coubertin 30, domenica alle 21, bigl. da 30,50 a 57 euro, www.auditorium.com

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

