Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva a Roma la prima laurea in meteorologia, sbarca alla Sapienza e prepara i dottor Bernacca del futuro. Il nuovo corso di studi verrà presentato nella tre giorni di orientamento Porte aperte alla Sapienza, giunto quest'anno alla XXII edizione, che parte oggi e proseguirà fino a giovedì. Nei viali della Città universitaria saranno allestiti gli stand informativi delle 11 facoltà e delle altre strutture , all'entrata principale di piazzale Aldo Moro. Oltre al materiale informativo, sarà possibile seguire anche le conferenze di presentazione dei corsi di studio in aula magna. L'offerta formativa di quest'anno comprende 275 corsi di laurea e laurea magistrale, 82 corsi di dottorato, 232 master di primo e secondo livello; a questi vanno ad aggiungersi corsi di specializzazione, corsi di formazione e di alta formazione. Sono previsti 45 corsi esclusivamente in lingua inglese oppure con almeno un curriculum in lingua inglese o con singoli insegnamenti in inglese. Tra i corsi di nuova istituzione ci sono quelli di Architettura del paesaggio, di Rigenerazione urbana, di Gestione del progetto e della costruzione dei sistemi edilizi e quello di Scienza e tecnologia dell'atmosfera. Si tratta del primo corso di laurea magistrale in Italia, interateneo e internazionale, dedicato alla meteorologia, in collaborazione con l'Università dell'Aquila e con il Centro di eccellenza Cetemps.(L. Loi.)