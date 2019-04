Arriva a Roma An evening with Manuel Agnelli, lo spettacolo che il leader degli Afterhours sta portando in giro per l'Italia insieme a Rodrigo D'Erasmo violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti. La serata all'Auditorium sarà l'occasione di trascorrere un paio d'ore con l'artista - in versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico - grazie ad un concerto che spazierà dal repertorio trentennale della band milanese, di cui è frontman, fino a cover e classici del rock italiano. La performance mostrerà un Agnelli inedito, intento a raccontarsi alternando l'esecuzione dei brani e momenti di vera e propria stand-up comedy.

«In tv e con gli Aftehours ho sempre seguito regole e scalette ferree, ora avevo voglia di questa libertà d'azione e di questa leggerezza» ha spiegato. Ad arricchire la chiacchierata con gli spettatori, ci saranno anche alcune riflessioni intime sui temi che hanno ispirato la sua poetica e il suo percorso musicale e sul suo vissuto personale. Ogni canzone ha un significato da spiegare ed è per questo che il concerto si fa spettacolo e la parola diventa protagonista accanto alla scena e alla musica.

Viale Pietro de Coubertin 30, sala Sinopoli, oggi alle 21, biglietti da 30 a 40 euro, www.auditorium.com

