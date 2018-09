Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione Roma Trastevere un 43enne, originario della provincia di Bari ma senza fissa dimora, che in stato di alterazione ha aggredito i militari dell' Esercito Italiano impegnati di vigilanza nell'ambito dell'operazione «Strade Sicure» nei pressi della stazione ferroviaria Trastevere. I militari che avevano notato l'uomo infastidire alcuni passanti e utenti in attesa dei treni, lo hanno invitato ad allontanarsi e a uscire dalla stazione.Il 43enne, però, una volta in piazzale Flavio Biondo ha raccolto una bottiglia in vetro, l'ha rotta e ha tentato di colpire con un coccio i militari. I carabinieri sono intervenuti, lo hanno disarmato e bloccato. L'arrestato, finito in manette con l'accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico Ufficiale. L'uomo, in forte stato di agitazione, è stato trasportato dal 118 presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Santo Spirito, dove si trova ricoverato per le cure mediche.