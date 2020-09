Arrestato conducente, inchiodato da due donne vittime di violenza

Emilio Orlando

Tassista e violentatore seriale delle sue clienti, è finito agli arresti dopo essere stato già denunciato nel 2017. Con i suoi modi affabili e rassicuranti, anche quando sceglieva percorsi in strade più buie ed isolate, l'uomo faceva accomodare le giovani donne sul sedile posteriore dell'autovettura per poi minacciarle e palpeggiarle nelle parti intime. Sempre con lo stesso modus operandi arrestava bruscamente la marcia e sedeva accanto alla malcapitata, chiedendole di consumare un rapporto sessuale. Due delle vittime, che fino ad ora hanno sporto denuncia ai carabinieri: un' americana 20enne ed una romana di 34 anni. In quest' ultimo caso, il tassista ha violentato la vittima dopo averla accompagnata a casa, mentre era ubriaca. Addirittura la donna non si era nemmeno resa conto di quanto era accaduto, dato il suo stato di incoscienza. Sarebbe stato lo stesso tassista a contattarla successivamente al telefono per rivederla ed a raccontarle del rapporto sessuale avuto la sera precedente.

I due episodi risalgono ad aprile 2017 e gennaio 2020. Gli investigatori della stazione dei carabinieri di Monte Mario, sono convinti che il 46enne finito in manette potrebbe essere responsabile di altre violenze avvenute sempre a bordo del suo taxi. L'arresto di ieri potrebbe riaprire infatti un caso di stupro denunciato da una ragazza di 17 anni, morta suicida a San Giovanni: quello della studentessa australiana Caroline Wallis. La giovane aveva infatti denunciato alla squadra mobile della di essere stata violentata da un tassista, di notte. Le indagini non arrivarono ad inchiodare il colpevole anche dopo l' audizione protetta disposta dalla Procura con l'aiuto di una psicologa. Puntuale ed immediata la reazione della sindaca di Roma Virginia Raggi: «Ho chiesto di avviare l'iter per revocare la licenza al tassista arrestato ha scritto con un Tweet la prima cittadina sono episodi gravissimi che, se confermati, offendono tutta la città e vanno puniti severamente». In corso le indagini per rintracciare altre possibili vittime del tassista violentatore: gli investigatori chiedono di denunciare eventuali stupri, senza aver paura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

