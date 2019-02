Arrestati dalla polizia due rapinatori di Rolex napoletani che si recavano in trasferta a Roma per compiere i loro colpi. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito 2 misure cautelari a carico di altrettanti rapinatori, specializzati nelle rapine di orologi di valore, e autori di due colpi consumati ultimamente nella Capitale. Gli operatori della sezione rapine hanno individuato i due rapinatori, provenienti dai quartieri spagnoli di Napoli. Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, è stato emesso un provvedimento restrittivo per i due giovani, di 26 e 28 anni, con precedenti specifici di polizia proprio per rapine di orologi di valore, commesse in Italia ed all'estero. Attraverso riconoscimenti fotografici da parte delle vittime e analisi tecniche è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica delle due rapine, avvenute a Roma, ad appena 45 minuti di distanza l'una dall'altra nel quartiere Flaminio e nella centralissima Via XX Settembre.

