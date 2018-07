Arrestate per furto le gemelle di Come un gatto in tangenziale

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoNel film giustificavano i loro furti come shopping compulsivo ma nella realtà la storia cambia: per i carabinieri infatti, quelli veri, l'accusa è di furto con destrezza. È finita male l'avventura delle due attrici gemelle di Bastogi, Alessandra e Valentina, note al grande pubblico per avere recitato nel film Come un gatto in tangenziale al fianco di Antonio Albanese e Paola Cortellesi.Le due sorelle, che nel film di Riccardo Milani impersonano due ladre alle prese con continui furti nei negozi, devono aver preso troppo sul serio i il loro ruolo: martedì mattina sono state filmate infatti dalle telecamere interne di una profumeria mentre infilavano in borsa due profumi da 500 euro. Una volta chiusa la borsetta sono uscite dal negozio senza pagare e via di corsa a casa. Dove sono state raggiunte nel pomeriggio dai carabinieri della stazione Aventino, allertati dal proprietario del negozio di via Marmorata, a Testaccio, che ha sporto denuncia. Le due attrici hanno infatti ricevuto la visita dei militari che, dopo una perquisizione, hanno trovato nell'abitazione i profumi rubati: due confezioni di Creed, per un valore complessivo di 500 euro. E così le simpatiche Sue Ellen e Pamela ora hanno una denuncia per furto aggravato, ma per il momento restano in stato di libertà.riproduzione riservata ®