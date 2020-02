Arredato come un salotto. Sull'acqua, però. Offre un punto di vista inusitato sulla città il Dram, whisky bar con cucina su un battello sul Tevere a pochi passi da piazza del Popolo, aperto dalle 18,30 alle 2,30. A firmarlo è Omar Ghoneim, fondatore del Gregory's Jazz Club. Al menu articolato si aggiungono l'offerta di 160 whisky e appuntamenti musicali. Varie le proposte nella carta. Si spazia dal sushi fusion con granchio giapponese guscio morbido e maionese al basilico fino all'insalata di sashimi. Senza dimenticare il Volcano Poke, a base di gamberi, salmone, avocado, zenzero, pomodoro, Jalapeño, servito con riso. Non mancano piatti della tradizione mediterranea, in particolare italiana, come la mini parmigiana di melanzane e la pasta alla gricia. Da provare anche i dolci. Ogni weekend, inoltre, musica dal vivo.

Dram - Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia - tel. 351/64.57.888 -

chiuso il martedì - costo medio 25/30 euro.

(V.Arn.)

