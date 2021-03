Armiamoci ed andiamo ad ammazzare quel figlio di tr..., Non vedo l'ora che ci sia il tuo funerale, Ti voglio vedere morto. Sono i messaggi, che in piena pandemia, gli indagati lanciavamo sui social contro il Presidente della Repubblica e i rappresentanti del Governo. Neofascisti, antieuropeisti, no-vax e negazionisti uniti per attaccare lo Stato.

Tra i più attivi un blogger, un elettricista, un cardiologo ed altri otto insospettabili. Le indagini della procura di Roma, delegate alla Digos capitolina ed alla polizia postale, hanno scoperto una fitta rete di hater che per mesi hanno riempito il web di messaggi d'odio ed ingiurie.

Ieri mattina all'alba, i detective della polizia, con in mano i decreti di perquisizione emessi dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte, hanno bussato alle porte della abitazioni di Irena Salati, Simone Gagliardone, Renè Nani, Arjan Karagjozi Alessandra Pioli, Carlo Botta Rosario Ricci, Alessio Pichi e Salvatore Giuseppe Ingrosso.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA