Armi da guerra e centinaia di munizioni nascoste nella villa bunker all'Infernetto

I Carabinieri di Ostia, in collaborazione con i militari della caserma di Monteverde, hanno arrestato, nella notte, un 53enne romano, disoccupato e incensurato, che deteneva nella sua villa bunker armi senza averne fatto denuncia alle forze dell'ordine.Nel corso di un'accurata perquisizione nella sua abitazione, all'Infernetto, i militari hanno rinvenuto una pistola modello luger p08 cal. 9 completa di caricatore con 3 colpi nel caricatore (catalogata come arma da guerra), un revolver cal. 38 special, e 280 munizioni di vario calibro.L'uomo non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza delle armi, che non risultano registrate nella banca dati delle forze di polizia, e per questo dovrà rispondere anche di ricettazione. Le due pistole e le relative munizioni sono state sequestrate, in attesa di sottoporle a perizia da parte degli esperti del Ris per verificare che non siano state usate per reati. L'uomo, arrestato e portato in caserma con l'accusa di detenzione illegale, è stato condannato per direttissima. Il blitz dei carabinieri è arrivato dopo la richiesta di maggior controllo sulle armi da parte del Prefetto.