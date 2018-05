ARMI AD ARIA COMPRESSA

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiunque può acquistare un'arma ad aria compressa senza doverne denunciare il possesso: l'importante è che non sviluppino un'energia superiore a 7,5 Joule (1 Joule equivale all'energia richiesta per sollevare una massa di 102 grammi). Ma possono essere pericolose, specie se il proiettile dovesse colpire organi delicati come gli occhi. Un altro pericolo deriva anche da eventuali modifiche ai piombini, che sono illegali. Ma come funzionano? Un pistone che scorre a tenuta d'aria in un cilindro viene fatto arretrare comprimendo una potente molla ed aspirando aria dall'esterno che viene immagazzinata nel cilindro: quindi l'aria viene spinta fuori attraverso un foro situato dietro il proiettile. È la pressione perciò che espelle il proiettile. Queste armi sono a colpo singolo e non a raffica. (S.Pie.)