Arlecchino servitoredi due padroniTEATRO ARGENTINAIn occasione dei 70 anni del Piccolo Teatro di Milano va in scena il testo di Carlo Goldoni nella versione teatrale del grande maestro della regia italiana, Giorgio Strehler.«La storia di Arlecchino - diceva Strehler - è memoria vivente. Arlecchino è sempre uguale e sempre diverso, libero dal tempo che passa». Qui nella versione curata da Ferruccio Soleri, con Enrico Bonavera.Largo di Torre Argentina 52, da oggi al 20/09, teatrodiroma.netL'inquilinoTEATRO DE' SERVIL'assillo dell'affitto da pagare quando non si ha un lavoro stabile, anzi si vive di espedienti: un dramma del nostro tempo che lo humor partenopeo di Enzo Casertano trasforma in divertente commedia degli equivoci.Via del Mortaro 22, da oggi al 3/06, 066795130Autobiografia eroticaOFF/OFF THEATRELa pièce diretta da Andrea De Rosa, interpretata da Vanessa Scalera e Piergiorgio Bellocchio, su testo di Domenico Starnone indaga sull'esistenza dei protagonisti attraverso la loro vita erotica.Via Giulia 20, da oggial 27/05, 3894679285