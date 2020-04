Arguto, irriverente, ottimista. Ecco gli ingredienti che Alessandro Cattelan, mescolerà nella creatura televisiva che più gli somiglia, EPCC Live, E poi c'è Cattelan, che torna (ogni martedì su Sky uno e Now Tv alle 21.15), con un format ripensato per il momento complesso che stiamo vivendo. A partire dalla diretta, con ospiti divisi tra studio e collegamenti video, così come il pubblico, una delle anime interattive di EPCC, che nel rispetto delle restrizioni potrà interagire, ma da casa.

Come sta vivendo questo periodo?

«Alti e bassi. All'inizio abbastanza bene, facendo un lavoro in cui si è in contatto con molte persone, poi ho cercato di sfruttare il tempo in casa con le bimbe, ma alla lunga è snervante. Di carattere sono iperattivo e ho bisogno di stare con le persone».

Come cambierà EPCC?

«La versione web, EPCC Alive, non rappresenta quello che sarà in tv, ma era solo una mia esigenza contro l'isolamento. Non so come cambierà realmente. Stasera entreremo in uno studio vuoto, saremo in pochi, senza pubblico e scopriremo l'effetto che fa. Ci verranno in soccorso le idee, in questo la diretta è una fortuna. In collegamento video avremo studenti del liceo».

Tra i primi ospiti, Linus ed Elodie, mentre l'astronauta Paolo Nespoli, in collegamento. Perché ha voluto aprire con lui?

«Abbiamo limitato la scelta ad ospiti, milanesi di residenza, per evitare spostamenti. Nespoli è stato l'ultimo ospite lo scorso anno e fece una bella riflessione sui confini del mondo visti dallo spazio. Ha un punto di vista alto sulla situazione e penso che molti troveranno conforto nelle sue riflessioni».

La sua top 3 per i collegamenti video, ormai sdoganati?

«Cercheremo qualche superstar, che magari gravita poco in Italia, anche perché in molti la tagliano nei tour promozionali. Mi piacerebbero Paul McCartney, Oprah Winfrey e Ibrahimovic».

Come riesce a mantenere leggerezza e lucidità nonostante tutto?

«È la nostra cifra, abbiamo sempre puntato su una forma d'intrattenimento intelligente. Abbiamo rispetto di chi soffre, ma ci sono anche persone che stanno bene, oltre la retorica di facciata in cui molti indossano la maschera della tragedia, si può cercare uno sguardo più positivo. Alleggerire non credo che possa creare danni a nessuno».

Tornerà a condurre X-Factor?

«Stiamo lavorando per trovare soluzioni e io ci sarò. Ho fatto un messaggio per i casting, senza rendermi conto di aver comunicato la mia partecipazione. L'anno scorso ero quasi per non andare avanti, ma dopo nove anni c'è stata una flessione, non volevo andar via così, ora cerchiamo di riportarlo ai gloriosi fasti».

