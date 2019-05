ARF Kids a scuola di fumetti dai grandi

Federica Piccini

Alla scoperta di ARF Kids, l'area dedicata ai più piccoli del quinta rassegna del fumetto - sul tema Festival di storie, segni e disegni - che si svolgerà al Mattatoio di Testaccio da oggi a domenica. Ai più piccoli, il festival dei grandi (programma su www.arfestival.it) dedica un ricco programma di letture ad alta voce, giochi, libri e laboratori creativi curati da alcuni dei più famosi illustratori italiani e internazionali. Tra gli appuntamenti, oggi alle 17, Disegniamo con i MoFtri con Adriana Farina (Bugs Comics) per imparare a disegnare un mostro pupazzoso. Domani alle 11 Le ore della contentezza con Tea Ranno e Lorenzo Santinelli (A. Curcio editore): un viaggio straordinario raccontato dall'autrice che darà vita alla muccoca alla galgatta e al gufolpe. Alle 12,15 Campo Bravo con Stefan Boonen e Melvin (Sinnos editrice) due autori fiamminghi che hanno conquistato i piccoli lettori di tutto il mondo con le avventure di Teo in Week end. Alle 17 Come disegnare un fumetto lampo usando i propri superpoteri con Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli (Il Castoro) per entrare nel mondo di Matita HB fra letture, giochi e chiacchiere sui superpoteri. E domenica alle 14,30 Internazionale Kids con Mariachiara Di Giorgio e Alberto Emiletti (Internazionale) per scoprire come nasce un personaggio dei fumetti. E l'importanza di un amico immaginario.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

