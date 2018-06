Aree verdi, via alle operazioni di sfalcio dell'erba con i trattori

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sono partite le operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi della città, effettuate grazie all'accordo siglato con Coldiretti. I trattori delle aziende agricole sono già a lavoro nel quartiere Laurentino. Qui, insieme al presidente del Municipio IX Dario D'Innocenti e al presidente di Coldiretti Lazio David Granieri, ho assistito ai primi interventi di manutenzione in via Gadda».Così, via Facebook, la sindaca Raggi ha annunciato l'avvio dell'operazione: «La settimana scorsa abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Coldiretti per avviare tutta l'attività di sfalcio delle aree verdi della città all'interno di un rapporto più ampio che vuole recuperare la funzione agricola dell'agro romano, oggi dimenticata - prosegue - L'associazione ci aiuterà nella manutenzione del verde pubblico inviando i trattori e facendo un lavoro che consente il ripristino delle condizioni di normalità».«Stiamo intervenendo in aree nelle quali fino a pochi anni fa il lavoro di sfalcio veniva spesso realizzato da privati - continua Raggi - E alcuni di questi accordi sono finiti nel mirino della magistratura nell'ambito di Mafia Capitale. I soldi pubblici venivano dati agli amici degli amici. Per invertire rotta, come amministrazione ci stiamo impegnando per assumere più personale che si occupa della manutenzione del verde pubblico: una volta i dipendenti del servizio giardini erano oltre 3000, oggi sono ridotti a meno di 200. Intanto, abbiamo avviato collaborazioni come questa con la Coldiretti per sopperire alla mancanza di fondi e personale». (G.Bul.)