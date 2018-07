ArdeForte, al parco la musica è libera

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliUna line up che comprende The Zen Circus, il gruppo rock pisano che è tra le realtà discografiche nazionali di spicco (20/07), ma anche Dubioza Kolektiv, gruppo bosniaco che ha fatto ballare l'Europa al ritmo della loro Balkan con influenze ska, punk, reggae (giovedì). Torna al parco del Forte Ardeatino, a Roma 70, il festival ArdeForte, undici giorni di spettacoli (cadenzati in aperitivo, spettacolo teatrale, concerto e djset) che vogliono dare una sveglia al quartiere ed idee alternative al recupero del Forte. Organizzato da alcune realtà impegnate sul territorio - Memetika, Barcellona Caffè, Nessun Dorma - il Festival porterà sul palco anche i rapper romani Lucci, tra i fautori del collettivo Brokenspeakers live con il collega Gemello direttamente dal Truceklan (19/07); ma anche una nottata dedicata al fumetto e alla musica con Zerocalcare a presentare il suo ultimo albo, Macerie prime sei mesi dopo, seguito dal concerto di Giancane, cantautore dalla vene country storico componente del gruppo romano Il muro del canto (16/07). Tiziano Scrocca firma la messa in scena di Der Monno Infame, per chiudere con il live degli Ardecore, il gruppo che ha recuperato la tradizione folk popolare romanesca restituendole una nuova veste sonora (18/07).