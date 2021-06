Ardea, anche l'esame tossicologico sul killer

Ieri all'istituto di medicina generale del policlinico Tor Vergata a Roma sono iniziate le autopsie sui corpi delle vittime della strage di Ardea. Gli esami autoptici in questa prima fase riguarderanno i fratellini Fusinato e il pensionato Salvatore Ranieri. Poi giovedì sarà la volta del killer per il quale verranno svolti anche gli accertamenti tossicologici. Poi l'ultimo saluto alle vittime nella Capitale. I funerali dovrebbero esserci tra giovedì e venerdì, quello dei bimbi ad Ostia.

Intanto le indagini dei carabinieri vanno avanti per chiarire ogni aspetto. Sequestrati computer e cellulare di Andrea Pignani, l'ingegnere informatico che domenica mattina ha premuto il grilletto più volte nel comprensorio in riva al mare. Verranno effettuate verifiche per stabilire se ci siano all'interno elementi utili, se ad esempio l'uomo abbia avuto qualche contatto pregresso da cui si potesse intuire qualcosa. E rimane al vaglio la posizione della madre dell'ingegnere per quanto riguarda la mancata denuncia della pistola di proprietà del marito, che non fu denunciata alla sua morte, avvenuta nei mesi scorsi.

