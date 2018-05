ARCHEO-TPL

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

San Giovanni, la nuova stazione della metro C che aprirà sabato, sarà la prima arche-stazione di Roma, ma non l'ultima.Da via Sannio, infatti, a fine marzo sono partite le talpe meccaniche (Tunnel boring machine), che scavano il tunnel verso la futura stazione di Amba Aradam. Qui gli scavi hanno già portato alla luce la casa del comandante, una domus collegata ai dormitori della caserma di impianto traianeo e poi modificata da Adriano. Sarà questa la seconda archeo-stazione underground di Roma, che potrebbe essere inaugurata nel 2022. Tornando a San Giovanni, gli scavi durati circa 3 anni hanno consentito di esplorare una stratigrafia di oltre 20 metri in profondità. Il risultato è un tour nella storia' lungo corridoi, scale mobili e banchine nuove di zecca ma anche tra i reperti archeologici esposti un po' ovunque: gusci di molluschi della prima e media età imperiale, tubi di terracotta, condutture in piombo, grandi anfore del I-II secolo d.C, strumenti in osso lavorato e i piatti colorati dell'età moderna e contemporanea.