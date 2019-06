Arantxa Echevarría, Rosy Rodriguez e Zaira Morales. La prima, da esordiente dietro la macchina da presa, ha guidato le altre due nella loro prima esperienza da attrici, esordienti davanti alla macchina da presa, fino a farle diventare Carmen y Lola. Che è anche il titolo del film, ben accolto alla Quinzaine des Réalisateurs 2018 e poi premiato ai Goya (gli Oscar spagnoli) come miglior opera prima. Un risultato che ha del magico, frutto soprattutto della vividezza dell'ambientazione in cui germina e poi fiorisce l'amore tra le due protagoniste. Carmen e Lola sono due adolescenti della comunità gitana di Madrid, un circuito chiuso di prescrizioni patriarcali e percorsi obbligati che non prevedono la possibilità di un'emancipazione. Sembra di sentire gli odori del mercato della frutta in cui si giocano le prime schermaglie delle due ed è affascinante addentrarsi in un mondo per molti versi a noi lontano. È un peccato che la regista non si sia affidata di più a questi sapori di realismo e abbia invece chiamato in soccorso qualche spiegazione di troppo. Carmen y Lola è un frutto acerbo, ma comunque gustoso.(M. Gre.)

CARMEN Y LOLA

di Arantxa Echevarría



Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

