Arancione o giallo? In attesa dell'ordinanza del Ministero della Salute che potrebbe certificare il ritorno in zona gialla, nel Lazio sono 1.263 i nuovi casi positivi (490 a Roma città) su oltre 30mila test tra tamponi molecolari e antigenici. I morti sono 43, i guariti 1.481. Calano i ricoveri (-50 in 24 ore) e il tasso di positività (ora al 9%, il 4% se si considerano anche i test antigenici), ma aumentano le terapie intensive (+6, con 13 nuovi accessi giornalieri). In due settimane il valore RT è diminuito (da 0.94 a 0.73), così come i tassi di occupazione di posti letto e terapie intensive, l'incidenza e il numero dei focolai.

Sarà il Ministero a decidere in base alle valutazioni dell'Iss attese per oggi. Gli attuali positivi sono 64.642, di cui 61.895 in isolamento, 2.458 ricoverati e 289 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza accertati 202.207 casi, con 4.870 deceduti e 132.695 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

