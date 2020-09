Arancia meccanica contro una minorenne

Una rapina in stile arancia meccanica nei confronti di una minorenne, con l'obiettivo di rapinarla dell'orologio. Un colpo pianificato e studiato nei minimi dettagli da due 19 enni, poi arrestati dalla polizia del Casilino.

I banditi hanno aspettato che la ragazzina rimanesse sola in casa: con uno stratagemma uno dei due giovani è riuscito a farsi aprire la porta, introducendosi in casa. Con il volto semicoperto, ha afferrato la vittima per un braccio fino a slogarglielo e con un cuscino ha provato a soffocarla per farle perdere i sensi, per evitare di essere riconosciuto. Il complice invece era rimasto ad aspettare in macchina.

La svolta investigativa, dopo mesi di indagini, è arrivata quando la zia della ragazzina rapinata (che aveva messo in fuga il malvivente evitando che accadesse il peggio) l'ha riconosciuto dopo un'individuazione fotografica.

I due arrestati sono residenti a Frascati e con molta probabilità fanno parte di una baby gang che mette a segno rapine - dal modus operandi analogo - nei confronti di coetanei, utilizzando metodi anche violenti pur di arraffare il bottino. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 05:01

