ARANCIA MECCANICA

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèArancia meccanica all'Ostiense: un uomo di 79 anni è stato picchiato a sangue, minacciato e rapinato in casa da due uomini che, sabato pomeriggio, erano riusciti a farsi aprire la porta con una scusa. «Siamo i tecnici del gas», gli hanno detto per farsi aprire.Dopo l'aggressione e la rapina subita, l'anziano è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, mentre i due rapinatori sono stati fermati mentre tentavano un altro colpo: si tratta di un 48enne e un 27enne, entrambi romani e con precedenti, che ora sono accusati di sequestro di persona, rapina aggravata, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.L'anziano, che vive in un appartamento di via del Santuario Regina degli Apostoli, nel pomeriggio di sabato scorso aveva aperto la porta di casa ai due rapinatori, che si erano presentati come tecnici del gas impegnati in un controllo dei contatori e poi lo hanno colpito al volto con diversi pugni, per poi immobilizzarlo. Minacciato con un cacciavite puntato alla gola, il 79enne, a cui era stato intimato di consegnare gioielli e denaro, alla fine ha dato ai due rapinatori tutto ciò che aveva in casa: 90 euro in contanti e un cellulare. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato medicato in ospedale dopo aver riportato traumi al volto, giudicati guaribili in due settimane.Dopo la denuncia, è scattata subito la caccia ai due rapinatori, che sono stati rintracciati e colti dalla polizia poche ore dopo, proprio mentre tentavano di introdursi nell'appartamento di un'anziana a viale Giustianiano Imperatore, non lontano dalla zona del colpo precedente. I due stavano forzando la serranda dell'abitazione, al piano terra, quando la donna, accortasi della loro presenza, ha iniziato a urlare per chiedere aiuto.Gli agenti dei commissariati Esposizione e Tor Carbone, giunti sul posto, sono riusciti a fermarli ingaggiando anche una breve colluttazione, con i due rapinatori che, nel tentativo di scappare, hanno colpito i poliziotti con diversi pugni ma alla fine sono stati bloccati. All'interno della borsa di uno dei due rapinatori è stato rinvenuto il cellulare sottratto poche ore prima all'anziano aggredito.riproduzione riservata ®