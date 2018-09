Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Fabbroni«Quel film, Arancia meccanica fa addirittura ridere in confronto a quello che hanno fatto stavolta quei banditi, anche perché nella villa di mio fratello e sua moglie c'era un ragazzo disabile e hanno frugato anche nella sua stanza. Fortunatamente non lo hanno toccato».Alfredo Martelli racconta il suo intervento in soccorso del fratello Carlo, chirurgo di 69 anni molto noto nella zona, brutalmente aggredito in casa la scorsa notte insieme alla moglie Niva Bazzan. I due sono stati legati e imbavagliati, poi picchiati selvaggiamente nella loro dimora di Lanciano, vicino Chieti. I rapinatori cercavano la cassaforte e hanno utilizzato ogni coercizione per arrivare al presunto bottino. La cassaforte in realtà non c'era in villa ma alla moglie del chirurgo è stato tranciato il lobo dell'orecchio per costringere suo marito a parlare. Una ferocia inaudita, gratuita, che ha riacceso la polemica politica sulla necessità di inasprire le norme sulla legittima difesa.I banditi, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbero entrati da una grata finendo nella taverna sottostante la casa, da dove poi hanno avuto facile accesso alle stanze superiori. I coniugi sono stati tenuti in ostaggio per due ore, dalle 4 del mattino alle prime luci dell'alba. Terrore puro, sequestrati in casa.Carlo Martelli, presidente della Anffas Onlus locale, aveva le telecamere di sicurezza ma pare che le immagini non servano a identificare i banditi (quattro, forse cinque) che sono rimasti incappucciati per l'intera durata della loro azione criminale. Il lobo dell'orecchio destro della donna sarebbe stato mozzato con una specie di piccola roncola con il manico di legno, che la gang avrebbe trovato nella taverna dell'abitazione. Uno dei rapinatori si è fatto consegnare carte di credito e bancomat recandosi a prelevare quanti più soldi possibile mentre gli altri televano sotto minaccia delle armi i coinigi e il loro figlio disabile. Poi la fuga a bordo dell'auto del chirurgo e la caccia all'uomo, con l'ipotesi del modus operandi dei malviventi che sembra appartenere a quello delle bande dell'Est.