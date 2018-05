ARANCIA MECCANICA

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaRapinati, pestati e minacciati di morte se avessero parlato. Tutto questo in pieno giorno nella pineta di Ostia. È accaduto il 18 maggio a due 14enni, ma la notizia è trapelata solo oggi. I due ragazzi hanno denunciato che stavano passeggiando nell'area verde di via delle Baleniere quando sono stati avvicinati da due uomini con accento dell'Est che li avrebbero rapinati dei cellulari, di una catenina d'oro, un orologio e 5 euro, ma anche aggrediti prendendoli a calci e pugni.I due giovani, accompagnati dai genitori, hanno raccontato tutto l'accaduto alla polizia. In ospedale sono stati medicati e dimessi con 3 e 21 giorni di prognosi: il più grave ha avuto lo sfondamento del setto nasale di un sopracciglio. Sulla vicenda sono in corso indagini del commissariato di Ostia.Ma i ragazzi non volevano denunciare il fatto. Il motivo? «Ci hanno detto che se parlavamo con la polizia ci avrebbero sgozzati», la testimonianza dei ragazzi alla squadra speciale del commissariato di Ostia. Sotto choc anche lo zio di uno dei ragazzi. «Mio nipote e l'amico giocavano nella pineta quando si sono avvicinati tre ragazzi con la scusa di chiedere una sigaretta - racconta l'uomo - poi li hanno rapinati dei cellulari e hanno strappato la collanina dal collo di mio nipote. Quando lui ha cercato di scappare il più grosso lo ha buttato per terra e lo ha preso a calci all'addome. Ha rischiato l'intervento alla milza». L'uomo racconta che il ragazzo è ancora sotto shock e, dimesso con una prognosi di 21 giorni, deve osservare assoluto riposo. «Mi ha detto che gli aggressori erano tre nomadi - aggiunge - quello che l'ha picchiato avrà avuto 17/18 anni ed era il più grosso».«L'aggressione e la rapina a due 14enni da parte di stranieri nella pineta di Ostia è gravissima ed è necessaria una forte risposta», commenta Luca Marsella, consigliere di CasaPound nel X Municipio. «Vogliamo portare la nostra solidarietà alle famiglie - continua Marsella - con cui siamo già in contatto e con loro organizzeremo una manifestazione davanti alla pineta delle Acque Rosse sabato pomeriggio. Si è superato il limite».riproduzione riservata ®