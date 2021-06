Aquaniene, murale dedicato alla Pellegrini

Daniele Petroselli

Dopo Francesco Totti e Josè Mourinho, Roma rende omaggio a uno dei personaggi sportivi più amati d'Italia. L'Aquaniene infatti ha scoperto ieri un murale dedicato al Circolo Canottieri Aniene e alla sua atleta simbolo, Federica Pellegrini, ritratta nel suo tuffo in piscina in occasione dei Mondiali di Roma 2009, quando ottenne i primi record mondiali.

«È più di un murale, è un messaggio alle nuove generazioni che cresceranno in questa piscina ha detto una emozionata Pellegrini -. L'Aniene è la mia famiglia da 14 anni. Le prime nuotate nel 2009 prima dei mondiali di Roma le ho fatte qui, sarà bello vedere questa immagine ogni volta che verrò nella Capitale».

Dimensione Divina è il titolo dell'imponente murale, 17 metri per 7, realizzato dall'artista ed ex nuotatore Vanni Mangoni su una delle facciate dell'Aquaniene. Presente (oltre alla Pellegrini) anche il numero uno del Coni (nonché storico presidente del circolo) Giovanni Malagò. Insieme a lei tanti altri campioni del circolo come Simona Quadarella, Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Elena di Liddo e Nicolò Martinenghi, impegnati tutti da oggi alla piscina del Foro Italico per l'ormai classico appuntamento del trofeo Settecolli, l'ultimo meeting prima dei Giochi di Tokyo.

