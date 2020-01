Aqua con la bella Sirena alla scoperta degli abissi

Federica Piccini

Un acquario da cinquantamila litri d'acqua, cinquanta artisti, effetti tecnologici tridimensionali. Dai produttori del CirCuba uno show ambientato nel magico mondo marino con giochi di luci e colori, effetti mapping e musiche eseguite dal vivo da una band caraibica. Inserito in un magnifico acquario circolare, lo spettacolo racconta la storia tra un'ammaliante sirena e un terrestre, immersi negli abissi in lotta contro l'inquinamento dei mari. Il personaggio principale è un turista, poco ambientalista, che ai Caraibi viene attratto dalla voce irresistibile di una sirena.

Completamente stregato la bacia. Lei lo trascina con sé negli abissi dove lo attende una serie di avventure fatte di acrobazie, prove di forza e destrezza. Assieme ai due protagonisti, a esibirsi, anche cinquanta artisti internazionali. Ed ecco che sotto il tendone, tra giochi d'acqua, effetti speciali, meravigliosi costumi e acrobatiche coreografie, si potranno ammirare i giocolieri, i saltatori al trampolino elastico della nave dei pirati, fantastiche sirene contorsioniste che piegheranno i loro corpi come fossero delle molle per creare una piramide. E ancora pattinatori acrobatici e rombanti moto d'acqua che faranno volare a gran velocità sott'acqua delle spericolate atlete al trapezio.

