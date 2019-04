Aprile in danza

TEATRO PALLADIUM

Quarta edizione della rassegna di Fondazione Palladium Roma Tre, ideata da Luca Aversano: quattro appuntamenti verso l'esplorazione del corpo e dello spazio, nelle loro migliaia sfaccettature espressive. Si comincia oggi alle 20,30 con Gli amabili resti di Loris De Luna e Sara Lupoli per la compagnia Körper. Martedì 9 aprile alle 20,30 il palco ospita una delle compagnie italiane più conosciute, Spellbound Contemporary Ballet (foto) in Serata Spellbound programma misto con coreografie di Mauro Astolfi. Sabato 13 aprile alle 20,30 sarà la volta di Indoor, ispirato all'opera di D.F. Wallace di e con Anna Dego e Alessandro Mor. Mercoledì 17 aprile alle 20,30 andrà in scena Dispositivo #1, azione per gli allievi del secondo anno del progetto Da.Re Dance Research.

Piazza B. Romano 8,

info line 3500119692

© RIPRODUZIONE RISERVATA