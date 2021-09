APRE LA BARCHERIA ALL'EUR

Piergiorgio Bruni

Una nuova realtà turistica che aiuterà la capitale nella delicata, e si spera imminente, fase di ripresa post Pandemia. È questa la mission de La Barcheria, l'innovativa creatura a disposizione di romani e non, che dalla giornata di ieri alloggia sulle sponde del Laghetto dell'Eur. Situata a Passeggiata del Giappone, è aperta ogni giorno dalle 8 alle 21.30 è dà la possibilità di noleggiare diversi tipi di imbarcazione: dai pedalò alle barchette a remi, dalle water bikes fino agli scafi con motore elettrico.

Ma il divertimento è per tutti. Le famiglie, ad esempio, possono effettuare tour panoramici di circa 30' a bordo del Grande Battello. «È un'avventura unica assicura Stefano Spezia, uno dei soci fondatori che permetterà di osservare angolazioni spesso poco conosciute. Vogliamo diventare un polo attrattivo per il turismo, oltre quelli che solitamente offre Roma».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA