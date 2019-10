Apre al pubblico, da oggi al 19 gennaio, al museo di scultura antica Giovanni Barracco, la mostra Il leone e la montagna, scavi italiani in Sudan curata dell'egittologo Emanuele Ciampini (universita di Venezia Cà Foscari). Saranno esposti reperti che lasciano il Sudan per la prima volta e che provengono dallo scavo dell'antica città di Napata, uno dei più importanti siti archeologici del Paese. Pur nella loro fragilità e frammentarietà, questi reperti sono in grado di fornire un quadro quanto più esauriente e aggiornato possibile dell'area cerimoniale di epoca meroitica, fiorita a Napata intorno al Primo secolo dopo Cristo grazie anche a un corredo di testi, immagini e ricostruzioni grafiche prodotto dagli archeologi della missione italiana che è attiva da quasi cinquant'anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco (nella foto, veduta del palazzo dalla sommità del Jebel Barkal).

Corso Vittorio Emanuele II, tutti i giorni (ad accezione del lunedì) ore 9-19

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

