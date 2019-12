Approvato dalla giunta capitolina il progetto definitivo per l'adeguamento della rete fognaria di via di Valle Aurelia, che prevede anche la sistemazione della sede stradale, nell'ambito dei programmi di recupero urbano. L'area di intervento, nel settore nord-ovest della città, situata al confine tra il territorio del municipio XIII e XIV, riguarda un ampio tratto di via di Valle Aurelia, da via Bonaccorsi a sud fino all'interruzione a nord con il parco del Pineto. «Il progetto - spiega in una nota il Campidoglio - prevede il rifacimento e l'adeguamento delle infrastrutture fognarie di acque bianche e nere lungo l'asse viario esistente e nelle diramazioni principali verso le aree edificate, con un sistema di tipo misto a gravità. La fognatura è stata progettata e dimensionata per accogliere sia le acque piovane di scorrimento provenienti dalla strada che quelle nere biologiche provenienti dalle unità abitative o commerciali lungo la via. Sono previsti diversi punti di allaccio per i collettamenti di acque nere e meteoriche, nonché l'eliminazione di tutti gli attuali scarichi abusivi».

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

