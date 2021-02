Approfittava del dolore dei parenti delle persone ricoverate in ospedale, in questo delicato momento di tensione e paura per le sorti di coloro che sono costretti a ricorrere alle cure mediche per varie patologie.

Aspetto distinto, il truffatore riusciva a spacciarsi per medico o addirittura per primario. Le vittime venivano aggianciate nei pressi di vari ospedali: San Giovanni, Addolorata, San Filippo Neri, Regina Margherita, Sant'Eugenio, Sandro Pertini, Sant'Andrea.

Le sue prede preferite erano gli anziani, a cui confessava una forte preoccupazione per lo stato di salute - ad esempio - di una figlia che aveva subito un grave incidente stradale. Lo stesso copione, totalmente inventato, è andato in scena chissà quante volte: almeno sette stando alle indagini. Sta di fatto che il finto primario è riuscito ad estorcere quasi diecimila euro per presunte costose terapie. Le indagini dei carabinieri della stazione di San Giovanni, partite dalle denunce dei truffati, hanno stretto nella morsa un pregiudicato di 59 anni che agiva in tutta Italia. Una donna caduta nella rete del truffatore ha anche subìto il furto dell'auto dopo che aveva dato un passaggio al medico fasullo. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 05:01

