Apprezzato in tutta Italia sin dal Cinquecento, il Nobile di Montepulciano è stato per secoli il vino rosso più rappresentativo della regione e simbolo di quel Sangiovese, localmente chiamato Prugnolo gentile, che è una delle uve più coltivate d'Italia. Il Nobile Riserva di Susanna Crociani è un'apologia, nel calice, alla tradizione di questo vino e del territorio. Vinificato in botte grande, alla vista si presenta granata con riflessi rubino. Olfatto intenso e avvolgente di spezie, fiori, prugne in sciroppo e ciliegie, quindi un elegante cenno balsamico a rinfrescare il tutto. Assaggio slanciato, raffinato nei ritorni fruttati, fresco, sapido e dal tannino setoso. Finale di spezie e humus. Da abbinare, oltre al classico cinghiale in umido, con degli arrosti di manzo. (A.Bri.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

