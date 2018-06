Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Apple si prepara a entrare a gamba tesa nella battaglia delle tv in streaming. Il colosso di Cupertino vuole contrastare l'ascesa di Netflix e Amazon Prime. E per farlo è pronto a investire corposamente nella realizzazione di serie tv, film o anche documentari da contrapporre alle altre piattaforme di streaming video. Le ultime indiscrezioni parlano della volontà da parte di Apple di proporre un abbonamento a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza o addirittura completamente gratuito.L'opzione più probabile è la nascita di Apple Video: una piattaforma progettata appositamente per lo streaming, che faccia concorrenza diretta a Netflix e che potrebbe essere offerta gratuitamente a chi acquista una Apple Tv. In questo modo il portale potrebbe essere usufruito sia attraverso la tv che attraverso computer, tablet e smartphone. E con all'attivo già il sistema Apple Music, la casa di Cupertino, andrebbe a coprire una vasta gamma di sistemi fruibili solo se connessi alla rete. Una strategia che già consente a Cupertino di fare concorrenza a Spotify.Tra i possibili programmi su cui punterebbe Apple, una serie tv ispirata alle Cronache della Fondazione di Asimov, una serie tv diretta da M. Night Shyamalan (regista de Il Sesto Senso), ma anche uno show condotto dalla celebre Oprah, ma si vocifera che è in fase di produzione anche un serie tv realizzata da 50 Cent sulla vita di TuPac e l'adattamento di Calls, celebre serie francese.